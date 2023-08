Settimana della sardina di Selinunte: mostra fotografica, esposizioni e giro in Vespa

di: Redazione - del 2023-08-28

25 agosto 2023 ha avuto inizio la III EDIZIONE della settimana della Sardina di Selinunte con l’Inaugurazione, presso la Sala dell' Hotel Alceste, della Mostra fotografica ed esposizione di attrezzi del Mare dal titolo “Cocciu di Ruggini”.

L'associazione Hypsas ha invitato la famiglia Passanante al taglio del nastro di apertura poiché la stessa viene dedicata al socio ed amico recentemente scomparso Isidoro Passanante.

Tante le presenze: la dott.ssa Mariella Morici, funzionario Responsabile di D. O. del Comune di Castelvetrano, la Dott.ssa Lina Stabile, imprenditrice e presidente dell' Associazione Arcadia, la dott.ssa Rosalia Ventimiglia, commissario cittadino e dirigente nazionale della Democrazia Cristiana, la dott.ssa Franca Maria Impallari, presidente del Centro studi Egeria, il Sig. Giuseppe Galfano, Presidente di FederalAlberghi e dell'Extralberghiero, Daniele Torrente, titolare Hotel Admeto, dott. Bartolomeo Muteri, funzionario dell'Assessorato Regione Sicilia Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

In ultimo, ma non per importanza il nutrito numero di visitatori, locali e turisti, incuriositi dai reperti marinari e foto storiche di come si presentava anticamente la borgata di Marinella di Selinunte esposte alla mostra.

Si ringrazia il Club Vespa, nella persona di Gaetano Di Stefano e del presidente Fabio Vassallo per la divertente passeggiata con le vespe d'epoca per le strade del centro marinaro, che ha così permesso un ulteriore momento divulgativo dell' evento.