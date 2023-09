Tutto pronto per la festa della Tagliata. Gastronomia, musica e devozione

di: Elio Indelicato - del 2023-08-31

Tutto pronto per la 264° edizione della Fiera della Tagliata a Castelvetrano tra manifestazioni religiose e tradizioni popolari. Dopo cinque anni di lavori e chiusure varie riapre la Chiesa ai fedeli. Martedì 29 agosto all’interno della stanza del Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano sono stati messi a punto gli ultimi dettagli della manifestazione molto cara ai castelvetranesi e a molti belicini.

Un programma variegato che vede anche uno spazio giovane all’interno delle tre giornate con inizio sabato 16 settembre, che coincide, come vuole la tradizione con la terza settimana del mese di settembre.La notizia più importante data ieri, resta dopo cinque anni la riapertura della Chiesa che apre le sue porte sabato 16 settembre, alle ore otto del mattino, per la prima messa che verrà celebrata

dal Vescovo di Mazara Monsignor Angelo Giurdanella.

Il primo ad essere felice il sacerdote Don Giacomo Putaggio. ”Siamo veramente contenti che la nostra Chiesa riapra al culto. Ci sono stati lavori importanti di consolidamento del tetto e degli interni per un importo di circa 100.000 affidati alle maestranze della Impresa esecutrice dei lavori Perrone Group.

Di questo importo l’ottanta per cento sono stati messi a disposizione dall’8 per mille, mentre la restante somma per circa 25.000 euro dovrà essere recuperata da iniziative o da opere di beneficenza di privati. Infatti - aggiunge il sacerdote - nelle tre giornate organizzeremo un apposito stand dove alcuni giovani venderanno panini con salsiccia e pancetta, per raccogliere fondi.

Una iniziativa che si aggiunge anche a quella voluta dall’Amministrazione e cioè di collocare gli stand dei mercatisti a partire dalla Chiesa e in discesa per tutta la via Tagliata per evitare, come successo dice il Sindaco: ”che restino spazi vuoti. Abbiamo pensato di ridurre il canone di occupazione suolo pubblico per le tre giornate con un costo di appena 24 euro per le tre giornate del 15-16-17 settembre”.

All’evento partecipa Area 14 con un apposito spazio giovane per dj che animeranno le serate. Da ricordare tra i vari momenti anche quello del sabato sera che vedrà alle 18,30 la benedizione dei bambini e dei loro zainetti,mentre la domenica sempre alle 18,30 sarà la volta delle insegnanti. Tra il sacro e il profano la città prende in mano l’aspetto religioso come dice il sindaco e che vedrà per il 16

pomeriggio il pellegrinaggio dei fedeli dalla Chiesa di San Francesco di Paolo arrivare alla Chiesa della Tagliata.