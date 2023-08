"Vi racconto la chiamata del Signore", la storia del castelvetranese Salvatore Ingoglia. Presiederà la sua prima Celebrazione Eucaristica

di: Redazione - del 2023-08-29

Il racconto alla nostra redazione del giovane castelvetranese Salvatore Ingoglia, l'iniziale vocazione, poi l'allontanamento, e poi il forte richiamo del Signore, fino alla prima Celebrazione Eucaristica che avverrà il prossimo 15 settembre.

"Sono Salvatore Ingoglia di Castelvetrano ho 25 anni. Ricordo bene quel pomeriggio, avevo circa undici anni, quando dissi a mia madre di voler entrare in seminario, la sua risposta fu negativa e io mi convinsi che mi stesse proteggendo da un qualcosa del quale io non ero a conoscenza. Da quel momento ci fu un graduale allontanamento dalla Chiesa, ma quel fuoco che avevo nel cuore ardeva costantemente.

Dopo la scuola media ho scelto di frequentare l’istituto commerciale con ramo sistemi informativi aziendali del mio paese, con un sogno quello di continuare gli studi per diventare un tecnico radiologo, ma i progetti di Dio erano altri. Entrando a far parte Gi.Fra (Gioventù Francescana) si fece, giorno per giorno, più forte la chiamata del Signore.

Decisi di mettermi in discussione e a diciotto anni entrai in convento a San Giovanni Gemini frequentando l’Istituto Teologico “San Gregorio Agrigentino”. Compresi che la strada di Francesco non era ciò che il Signore mi chiamava a vivere e quindi chiesi di entrare in seminario ad Agrigento, dato che ormai la Diocesi Agrigentina per me era diventata casa.

Dopo aver concluso la formazione umana e spirituale giorno 14 settembre sarò ordinato Presbitero nella Basilica Cattedrale di Agrigento alle ore 18,00 e il 15 settembre presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata alle ore 18,00 presiederò per la prima volta la Celebrazione Eucaristica. In questi due appuntamenti la cittadinanza è tutta invitata".