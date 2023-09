Croce Rossa Comitato di Castelvetrano: alla ricerca di personale, ecco le figure richieste

di: Redazione - del 2023-09-07

La Croce Rossa Italiana ricerca personale, la richiesta va formulata on-line ed inoltrata entro e non oltre le ore 12 del prossimo 30 settembre. Anche il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana cerca personale.

In un comunicato sono state rese note le figure professionali ricercate: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi, cuochi, addetti alle pulizie e mediatori culturali.

In particolare le richieste dovranno essere presentate per i seguenti profili: direttore del centro, vice direttore del centro, medico - responsabile sanitario, medico generico, pediatra, ginecologo, psicologo, infermiere, operatore socio sanitario, impiegato amministrativo, caseworker Rfl, operatore legale, operatore dell’accoglienza, mediatore linguistico-culturale, operatore accoglienza minori stranieri non accompagnati, addetto pulizie, cuoco, aiuto cuoco, operatore polivalente logista, manutentore.