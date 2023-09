Incidente fra Marinella e Partanna dello scorso 30 Luglio. Muore 34enne dopo 40 giorni di agonia in Ospedale

di: Redazione - del 2023-09-09

Dopo 40 giorni di agonia è morto il 34enne di Santa Margherita Belice che era rimasto gravemente ferito lo scorso 30 luglio in un incidente stradale lungo la provinciale Partanna-Selinunte, all’altezza dello svincolo per la strada statale 115.

A perdere la vita Benito Milione, 34 anni, che lavorava come cameriere in un noto ristorante del paese. A seguito dell’impatto cinque persone erano rimaste ferite e alcune di queste erano state trasferite all’ospedale di Castelvetrano e Sciacca. C'era voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, con cesoie, per estrarre alcune delle cinque persone coinvolte nelle l'incidente. Le due auto si erano scontrate in contrada latomie a Castelvetrano nei pressi dello svincolo che porta sulla ss 115 direzione Partanna.

Due le autovetture coinvolte, una Mercedes classe A bianca ed una Mercedes S.W. La Classe A viaggiava in direzione Marinella di Selinunte con a bordo tre giovani. La S.W. andava in direzione Partanna, a bordo una coppia di coniugi partannesi, T.M. e C.E.