Campobello di Mazara, presentato il progetto "Life Egyptian Vulture"

di: Redazione - del 2023-09-09

Il 7 settembre nell'aula consiliare del Comune di Campobello di Mazara si è svolta la

conferenza scientifica dal tema "Il Capovaccaio: misure per la conservazione in Italia e nelle isole Canarie".

Erano presenti: Il Sindaco Giuseppe Castiglione, l'assessore Biagio Stallone, il responsabile della biodiversità Federparchi-Europarc Italia, Corrado Teofili, la guida ambientale escursionistica Aigae, Irene Bonanno, i rappresentanti della "Stazione Ornitologica Calabrese" Marco Pecoraro, Antonino Barbera e Enzo Sciabica, l'ex assessore provinciale all'ambiente, Girolamo Pipitone e, per l'Accademia Selinuntina, Angelo Ditta.

Si è discusso sulla presenza del Capovaccaio in Sicilia, sulle attività di conservazione della specie, sull'impatto dell'uso illegale del veleno da parte di persone senza scrupoli, sull'attività di coinvolgimento degli stakeholder nel progetto di miglioramento della biodiversità nel territorio.

Il Sindaco Castiglione ha ringraziato tutti gli intervenuti per il proficuo impegno scientifico di ciascuno dei presenti ognuno per il proprio ruolo ed ha ribadito la volontà sua e di tutta la Giunta di continuare ad impegnarsi nel prossimo futuro per mantenere integro l'ambiente della Città e delle sue periferie.