"Non fu omissione di soccorso", assolto ragazzo 22enne di Menfi

di: Redazione - del 2023-09-15

Non era fuggito dopo avere avuto un incidente, si trovava solo all’Ospedale assieme ad alcune amiche rimaste coinvolte nello scontro, ma i Carabinieri non trovando nessuno sul posto lo denunciano. Per lui era scattata l’omissione di soccorso e il ritiro della patente.

C’è voluta la sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano per annullare il provvedimento di sospensione della patente a carico di un giovane di Menfi R.G.di 22 anni, che era stato accusato di

"fuga ed omissione di soccorso" dopo un incidente stradale avvenuto lo scorso marzo, tra la sua Ford Fiesta ed un Camion condotto dal M.G. di Petrosino, sulla S.S. 115 Km 82 Castelvetrano -Sciacca.

Ad accertare la dinamica erano stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano, che non trovando nessuno sul posto redigevano un verbale di, relativamente al mancato obbligo di fermarsi e prestare soccorso, che aveva come conseguenza la sospensione della patente da parte della Prefettura di Trapani.

Il ritiro della patente veniva impugnato dal legale dell'indagato Giuseppe Buscemi il quale nel corso del giudizio, ha dimostrato che il proprio cliente dopo l’incidente con il camion non si era dato alla fuga.

Era successo che a seguito dello scontro era intervenuto il 118 che trasportava R.G. ed gli occupanti dell’auto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano. R.G. che aveva avuto solo leggere ammaccature, dopo essersi accertato delle condizioni fisiche delle amiche, che rimanevano ricoverate, e dopo diverse ore di attesa rientrava a casa.

La difesa ha dimostrato nel corso del Giudizio, che la Fuga e l'Omissione di Soccorso emergevano solamente dalle dichiarazione dei Carabinieri che intervenuti sul luogo dell'incidente non trovando sul posto il conducente dell'autovettura Ford Fiesta nè i feriti, concludevano che il conducente dell'auto Ford Fiesta si fosse dato alla Fuga.

Afferma l’avvocato Buscemi: "Trattandosi di una violazione così grave come Fuga ed Omissione di Soccorso, i Carabinieri avrebbero dovuto svolgere un minimo di accertamenti, premesso che l'autovettura Ford Fiesta in seguito al sinistro non era marciante ed era sul luogo dell'incidente, nel caso di specie bastava sentire i feriti ed il conducente del Camion coinvolto nel sinistro".

Il Giudice, accogliendo le richieste della difesa ha ritenuto che i Carabinieri e la Prefettura avrebbero dovuto fare degli accertamenti più approfonditi e quindi ha ordinato la consegna della patente al ricorrente. Adesso, dopo la fase civilistica pende un processo penale che non dovrebbe avere conseguenze per il cittadino di Menfi.