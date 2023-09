Gibellina, "Le dimissioni dell’ex vice sindaco Pirrello certificano lo stato di assoluta precarietà della giunta Sutera"

di: Redazione - del 2023-09-18

"Le dimissioni dell’ex assessore alle politiche sociali e vice sindaco Daniela Pirrello, accolte quasi con indifferenza e distacco da parte del sindaco Sutera, oltre a evidenziare un problema politico ormai attestato da tempo, certificano lo stato di assoluta precarietà in cui versa la giunta comunale dallo stesso presieduta".

Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione, Cantiere In Movimento-Gibellina Attiva’, Nicola Agosta e Vincenzo Ciolino, dopo aver appreso prima dalla stampa e poi nella seduta di Consiglio Comunale dello scorso 11 settembre, del congedo dall’esecutivo cittadino dell’ex numero due della giunta Sutera.

"Le dimissioni di Daniela Pirrello, al quale esprimiamo la nostra solidarietà e un plauso per la scelta operata, rappresentano un fatto politico altisonante e sono lo specchio delle lacerazioni presenti all'interno della coalizione di maggioranza, che oltre ad affrontare in modo quasi silente quanto accaduto, non fa nemmeno un comunicato specifico per ringraziarla del suo operato (solo poche parole di circostanza), dopo circa tre anni e mezzo di assidua presenza all’interno dell’attività di governo cittadino. Al neo assessore e vice sindaco Francesca Barbiera, al quale spetta senz’altro un compito tutt’altro che semplice, facciamo i migliori auguri di proficuo lavoro".

Va ricordato che, in quasi due terzi di legislatura trascorsa, si è già assistito ad un azzeramento dell’esecutivo locale da parte del primo cittadino gibellinese (maggio 2022), oltre alle successive dimissioni di tre assessori (comprese quelle della Pirrello).

L’ex vicesindaco, che ricopre anche la carica di consigliere comunale, durante la predetta seduta consiliare, ha anche comunicato di staccarsi dal gruppo di maggioranza nella quale era stata eletta, per costituire un gruppo autonomo (ai sensi dell’art. 8 co. 5 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale): per effetto di ciò, diventano quattro i gruppi consiliari all’interno del massimo consesso civico gibellinese.

Nel corso della seduta inoltre, i due consiglieri di opposizione hanno espresso voto contrario all’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 (approvato a maggioranza), ed anticipato la presentazione di una mozione consiliare a sostegno del settore vitivinicolo del trapanese (depositata giorno 13 settembre).