Incidente mortale sulla SS 115 in località Campobello, perde la vita ex autista di pullman

di: Redazione - del 2023-09-18

Un uomo originario di Mazara del Vallo ma residente a Campobello di Mazara, ha perso la vita a seguito di un incidente autonomo avuto sulla S.S. 115 in prossimità di Campobello.

La vittima è un 52enne residente a Campobello di Mazara, Bruno Festeggiante, ex autista di pullman, dalle indiscrezioni, non ci sarebbero altre veicoli coinvolti, l'uomo sarebbe deceduto dopo il trasferimento in Ospedale. Sul posto, nel luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato di Mazara del Vallo.

L’uomo era alla guida di un’Alfa Romeo 156 in direzione di Campobello di Mazara e, in una curva sul tratto di strada della SS 115 Mazara-Campobello, la sua auto è finita contro il guardrail. Per estrarlo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. L’uomo quando è stato soccorso era ancora vivo ma con gravissime ferite. Trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, è morto poche ore dopo.

IN AGGIORNAMENTO