Belice Sport Partanna, tutto pronto per l'esordio in assoluto nel campionato regionale Under 15

del 2023-09-19

La formazione Under 15 della società Belice Sport Partanna debutterà sabato alle 15,30 presso lo stadio Peppino Impastato di Partanna. L'esordio della squadra allenata da Mister Massimiliano Marrone avverrà contro i pari età dell'Adelkam.

Per la compagine del Belice Sport si tratta di un vero e proprio debutto in un campionato Regionale infatti la squadra elicina parteciperà per la prima volta in assoluto.

Nino Daì, responsabile della scuola calcio, è molto fiducioso per questo difficile campionato il gruppo si sta preparando bene, per rafforzare l'organico anche giovani atleti che arrivano da altri centri.