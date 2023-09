"L'incontro con Valerio Scanu e Luigi Calcara dopo le nozze" Il racconto di Gigi Simanella

di: Luigi Simanella - del 2023-09-18

Lo scorso giovedì 7 settembre il noto cantante Valerio Scanu è convolato a nozze con Luigi Calcara. Il racconto di Luigi Simanella, che nei giorni scorsi, in occasione di una manifestazione svoltasi a Civitavecchia ha incontrato la coppia.

"Quando ho letto la notizia su questa testata giornalistica, devo confessare che sono rimasto incuriosito non tanto dal fatto in se stesso che due persone di sesso maschile s’univano in matrimonio (oramai ci siamo abituati anche a questo tipo d’unioni), ma per lo sposo nativo di Castelvetrano.

Il rito civile si è celebrato nel cuore di Roma, in Campidoglio, ed è stato officiato da Silvia Berri, delegata del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Erano presenti alla cerimonia diversi amici e parenti che hanno condiviso la gioia della nuova coppia di potersi dichiarare apertamente al mondo. E’ stata la mamma ad accompagnare Valerio all’altare. Questi indossava un completo bianco con uno strascico molto lungo.

Calcara è docente d’Ingegneria Elettronica all'Università “La Sapienza” di Roma, mentre Scanu, isolano anch’egli essendo nato a La Maddalena in Sardegna, è stato il vincitore nell’anno 2010 della 60^ edizione del “Festival di Sanremo”. Era stata Maria De Filippi a lanciarlo nella fortunatissima trasmissione televisiva di Canale 5 “Amici”. Qui Valerio era riuscito, grazie al suo talento vocale, a imporsi sugli altri sia per il particolare tono di voce molto caldo e morbido, anche se deciso, sia per il suo originale modo d’interpretare la canzoni da lui stesso scritte.

Ha, poi, partecipato a diversi programmi televisivi, tra i quali: “Tale e quale show” di Carlo Conte su Rai 1, classificandosi al secondo posto com’era avvenuto nel 2008 con “Amici”; l’“Isola dei famosi” su Canale 5; “Ballando con le stelle” su Rai 1 in qualità di co-conduttore insieme a Milly Carlucci; “Il cantante mascherato” su Rai 1.

Ho avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente nei giorni scorsi in occasione della sfilata d’alta moda organizzata dal noto stilista civitavecchiese, Franco Ciambella, nella quale Scanu era stato invitato in qualità di ospite. La manifestazione si è svolta venerdì 15 settembre presso la magnifica cornice della “Porta Livorno” all’interno del Sistema Portuale di Civitavecchia.

Ovviamente, abitando qui, non potevo mancare a quest’appuntamento pieno di glamour che ha

incantato tutto il pubblico presente. Gli interventi canori di Valerio, fra una sfilata e l’altra, hanno impreziosito la serata che è risultata molto gradevole anche per le splendide modelle scelte dallo stilista e per le magnifiche creazioni realizzate dallo stesso nel suo ricco atelier. Prima che iniziasse la sfilata, ho avvicinato Scanu ch’era insieme al marito Luigi. Mi sono presentato, ho fatto gli auguri per il loro matrimonio e li ho omaggiati d’uno dei miei libri. Entrambi hanno gradito e mi hanno ringraziato dimostrandomi una palpabile simpatia. Si sono, poi, concessi per un selfie in ricordo dell’incontro".