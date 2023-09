Selinunte, lo chef Giorgio Locatelli in visita al Parco Archeologico

di: Redazione - del 2023-09-22

Giorgio Locatelli famoso chef, proprietario di Ristoranti come la Locanda Locatelli, a Seymour Street Londra e Ronda Locatelli a Dubai, personaggio televisivo per le note partecipazione, fra le altre, come giudice del seguitissimo reality Masterchef Italia è stato oggi in visita al Parco Archeologico di Selinunte.

Locatelli si è intrattenuto con qualche turista che lo ha ovviamente riconosciuto. Una visita mattutina alle rovine di Selinunte assieme ad amici americani. Giorgio Locatelli è rimasto "stupito" della bellezza del luogo incantato rappresentato dai Templi di Selinunte.