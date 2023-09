Processo Anno Zero, Appello da rifare per 12 imputati! Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

di: Redazione - del 2023-09-22

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato le pene, rispettivamente di 13 anni e quattro mesi ed 11 anni e quattro mesi, applicate ai partannesi Nicola Accardo ed Antonino Triolo, entrambi dall'avvocato Caracci e già condannati per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Anno Zero che nell'aprile 2018 portò all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di ventuno presunti capomafia e fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro.

Per entrambi la Corte ha ritenuto immotivata l'applicazione dell'aggravante del riciclaggio, che aveva comportato un aumento di pena di cinque anni per Accardo e quattro per Triolo.

Il processo tornerà pertanto nuovamente a Palermo, dove la Corte di Appello dovrà rifissare udienza e rideterminare le pene tenuto conto dei motivi di annullamento indicati dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la quantificazione è stata per entrambi illogica ed eccessiva.

Per Antonino Triolo la Corte di Cassazione ha accolto ulteriori due motivi di ricorso, concernenti attenuanti generiche e riqualificazione di un fatto ritenuto estorsivo.

Accolti anche motivi di ricorso riguardanti quattro castelvetranesi, Giuseppe e Bartolomeo Tilotta, difesi dall'avv. Domenico Trinceri, Giuseppe Rizzuto, difeso dall'avv,. Francesco Moceri e Calogero Guarino, difeso dall'avv. Enrico Tignini nonché dei campobellesi Angelo Greco, Vincenzo La Cascia, Raffaele Urso, Andrea Valenti e Filippo Dell'Aquila di Campobello di Mazara, difesi dagli avvocati Giuseppe Pantaleo, Roberto Tricoli e Luisa Calamia. Anche per loro si può prevedere un significativo sconto di pena nel nuovo giudizio di appello.