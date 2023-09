Partanna, incendio nella notte un magazzino di una pizzeria. Distrutti mezzi agricoli

di: Redazione - del 2023-09-24

Incendio questa notte a Partanna in un locale di pertinenza di una pizzeria in via Torino. A fuoco sono andati dei grossi mezzi agricoli di una terza persona. I Vigili del Fuoco sono arrivati intorno alle sei per domare le fiamme che hanno distrutto un grosso trattore e altri mezzi agricoli.

Le fiamme sarebbero partite accidentalmente dal retro trovando una facile esca nella catasta di legna che veniva utilizzata dal proprietario della pizzeria. I danni sono ingenti e il magazzino è stato dichiarato inagibile.

Il capo squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti, Salvatore Ingrasciotta, si riserva di rendere note le cause che hanno causato l'incendio