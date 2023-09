Partanna, grande attesa per l'esordio in campionato della Belice Sport

di: Redazione - del 2023-09-23

Grande attesa a Partanna per la prima di campionato tra la Belice Sport Partanna e il Valderice con inizio alle 15,30 ma già dalle 15 i cancelli saranno aperti. Senza volersi nascondere dietro un dito la Belice sport Partanna è una delle squadre costruite per la vittoria del campionato. In Società nessuno vuole parlare di salto di categoria, probabilmente per scaramanzia, ma l’organico costruito e messo a disposizione di mister Alesi è di tutto rispetto.

Oltre alla conferma dei vari Carovana Licata, Matteucci, arrivano dalla Folgore l’attaccante Salvo, autore di reti decisive lo scorso anno con la Folgore in promozione. E’ stato ingaggiato anche il portiere Fabio Longo, sempre dalla Folgore di Castelvetrano che sarà un allenatore aggiunto in campo e sicuramente darà ordine alla difesa.

Altri atleti di esperienza sono arrivati anche dallo Sciacca il difensore La Bella e, l’esterno Piazza. Dal Menfi è approdato il terzino La Bruzzo e infine dalla Margheritese il centrocampista Messina. Confermatissimi gli under Bruno, Gioia, Sinacori, e i cugini Genco. Come sempre sarà il campo a dare le risposte per un campionato di vertice dove c’è anche la Margheritese che ha costruito una buona squadra.