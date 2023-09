Castelvetrano, grave scontro tra scooter e auto. Donna trasportata d’urgenza a Palermo

di: Redazione - del 2023-09-23

Incidente ieri sera intorno alle 20.30 in via Seggio che ha visto coinvolte due mezzi, uno scooter condotto da una donna, di nazionalità spagnola, 52 anni, V.R.M.C, ed una Qashqai Nissan alla cui guida c'era un uomo di Castelvetrano G.S. in compagnia della moglie.

Dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione l'uomo alla guida della vettura, con il sostegno della moglie, hanno subito prestato soccorso, lui che risulta essere un'operatore sanitario della Croce Rossa.

La donna ha riportato gravi traumi ed immediato è stato il trasferimento dapprima al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano e poi a Villa Sofia, dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Non è chiara al momento la dinamica del sinistro che ha portato allo scontro, a quanto pare frontale, tra i due mezzi.