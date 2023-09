Belice Sport Partanna, vittoria sofferta e meritata all'esordio

di: Redazione - del 2023-09-25

La Belice Sport Partanna non sbaglia la prima di campionato dimostrando un grande carattere per aver creduto nella rimonta che è arrivata contro il Valderice nei minuti di recupero. Dinanzi ad una grossa cornice di pubblico,con tante famiglie presenti, gli uomini di Alesi pur avendo sbagliato un rigore all’inizio della gara e pur sotto di una rete nel secondo tempo, non si sono disuniti calando poi nel secondo tempo gli assi vincenti Carovana e Alessandro Cacciatore decisivi.

Una vittoria importante in una gara non facile dove si è distinto anche l’attaccante Filippo Salvo, non ancora al top della condizione. Anche se priva dell’esperienza del portiere Longo, di Messina la squadre della presidente Tusa ha macinato azioni da gol fino a quando alla fine Carovana e Cacciatore hanno dato la prima gioia ai tifosi.