Piccole "Sarduzze" ieri a Marinella di Selinunte. Servizio completo ed Interviste Sarduzza Fest V edizione (VIDEO)

di: Redazione - del 2023-09-29

Ieri mattina si è svolta la terza uscita didattica, programmata nell'ambito della manifestazione Sarduzza Fest, V edizione 2023. Da quest'anno la manifestazione, che è cresciuta di anno in anno, tra le varie attività ha aggiunto anche le visite didattiche, dedicate ai bimbi degli istituti aderenti e partner del Sarduzza Fest. Il Festival si propone di valorizzare e incentivare la commercializzazione e il consumo della Sarduzza di Selinunte.

Le uscite didattiche, nascono per educare i piccoli e, attraverso loro, arrivare anche alle famiglie, con l'obiettivo di far conoscere loro le tradizioni legate al prelievo della Sarduzza di Selinunte, non solo come alimento, ma anche come elemento culturale ed identitario del territorio.

Le uscite didattiche presso la borgata di Selinunte si svolgono con un percorso dedicato alla piccola pesca costiera. Con la Marineria di Selinunte e con i pescatori soci della Marinella Pesca società Cooperativa (partner del Sarduzza Fest) si comincia visitando il porto, l'asta del pesce, le imbarcazioni della piccola pesca costiera e gli strumenti della pesca.

Si continua visitando la mostra degli attrezzi antichi della pesca artigianale, a cura dell'associazione Hypsas e si finisce con la visita alla Sardara del Capitano Cola, il Signor Orlando. Un apporto fondamentale è stato svolto dalle dirigenti scolastiche, dalle docenti, e dalle famiglie dei bambini, che supportano la manifestazione.

Un importante supporto logistico e di contenuti viene fornito, infine, dalla Marineria di Selinunte rappresentata dalla Cooperativa Marinella Pesca e dai suoi soci pescatori, coinvolti in prima persona nelle attività inerenti le visite didattiche. Fondamentale, si è rilevato anche l'apporto didattico e educativo fornito anche dalla Condotta Slow Food Castelvetrano e Agroaselenuntino. Il Sarduzza Fest ha come soggetto promotore la Regione Siciliana Dipartimento Pesca Mediterranea.

