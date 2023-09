(VIDEO INTERVISTE) Energia Italia dona 14 pompe di calore all’I. C. Pardo - Capuana. Il ringraziamento della Dirigente Stallone

di: Redazione - del 2023-09-28

Ieri, la Dirigente Vania Stallone ha aperto le porte dell'Istituto Comprensivo Pardo - Capuana per accogliere con calore e riconoscenza la Direzione di Energia Italia. Questo incontro è stato un'occasione speciale per esprimere profonda gratitudine per la generosa donazione di 14 pompe di calore che contribuiranno in modo significativo al benessere degli alunni e al progresso dell'istruzione.

"La vostra azienda ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere la vita scolastica dei nostri alunni più confortevole e sostenibile, facilitando il processo di apprendimento", ha dichiarato la Dirigente dell'Istituto. "Stiamo lavorando diligentemente attraverso il progetto Edugreen per educare i nostri studenti a fare scelte sostenibili e promuovere comportamenti responsabili verso l'ambiente. Questo è un piccolo passo che speriamo possa svilupparsi in un progetto ancora più ampio. La scuola dovrebbe essere un luogo di serenità, pronto ad accogliere e guidare i nostri giovani in questi tempi incerti."

Il Vice Presidente e Direttore Commerciale di Energia Italia, l'Ing. Giuseppe Maltese, ha mostrato grande sensibilità per la tutela ambientale e ha espresso il suo pieno accordo. "Il rispetto per l'ambiente e la corretta condivisione delle risorse comuni sono elementi cruciali per promuovere il rispetto verso ogni individuo. È ormai una scelta urgente sensibilizzare i giovani alla cultura atta alla sostenibilità", ha continuato il Vice Presidente. "Motivati dal profondo attaccamento al nostro territorio, faremo tutto il possibile per diffondere le nostre tecnologie per sostenere le istituzioni educative e promuovere un futuro formativo e informativo, basato sulla conoscenza delle energie rinnovabili e la socialità."

Il Presidente e Fondatore di Energia Italia, l'Ing. Battista Quinci, ha sottolineato l'importanza dei giovani e il loro ruolo fondamentale. "I giovani sono il ponte che collega passato, presente e futuro. È compito della nostra generazione favorire la loro crescita e sviluppo". Il Presidente ha quindi lanciato un appello a tutte le imprese che operano nel territorio: "Vorrei invitare tutti gli imprenditori a sostenere le istituzioni scolastiche. È essenziale iniziare a collaborare per progetti condivisi e a pensare e ad agire in termini di Società benefit. Ciò che viene fatto per il bene comune è sempre fonte di arricchimento personale e collettivo."

Energia Italia è lieta e orgogliosa di sostenere l'Istituto Comprensivo Pardo - Capuana e di contribuire al benessere dei giovani. Un passo fondamentale per la transizione energetica rivolta ad un futuro più sostenibile.

GUARDA IL VIDEO - Interviste: Dirigente Scolastico dott. Vania Stallone, Pres. Energia Italia Ing. Battista Quinci, Vice Pres. Energia Italia Ing. Giuseppe Maltese: