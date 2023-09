Castelvetrano, il Pala Puglisi assegnato all'ASD Dancing for a Dream

di: Redazione - del 2023-09-29

Con una determina il Comune di Castelvetrano comunica che proseguono le assegnazioni dei locali sportivi di proprietà che da tempo sono chiusi. Dopo il campo di calcetto ed il Circolo Tennis anche il Pala Puglisi avrà un'associazione sportiva che ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva.

"Dopo le assegnazioni del campo di Calcio a 5 di via Tripoli assegnato alla società ASD Sicilia Futsal per un importo di € 5.800,00 annue e dopo l’assegnazione dei campi di tennis al “Circolo Tennis Mazara” per un importo di € 18.000,00 annue, adesso con determina dirigenziale n. 281 del 26/09/23 del Responsabile della IV Direzione dell’Ente, sono stati assegnati i locali della palestra polivalente denominata "Don Pino Puglisi" in via P.S. Mattarella, all'associazione A.S.D. Dancing for a Dream, di Cecinati Mario.

La Commissione, già il 10/05/2023, sulla base delle valutazioni effettuate aveva dichiarato la A.S.D. Dancing For a Dream, assegnataria, in via provvisoria, della concessione della Palestra polivalente, per l’importo annuo di €. 12.550,00. Oggi (ieri per chi legge ndr), ultimati i controlli di rito, con la Determina n. 281 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il predetto bene immobile".