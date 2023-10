Lavoratori stagionali migranti il Sindaco Castiglione lancia appello per l'imminente raccolta delle olive

di: Redazione - del 2023-10-04

Il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione lancia un appello ai cittadini e agli operatori del comparto olivicolo al riguardo dei lavoratori stagionali migranti impegnati nella raccolta delle olive. Il Sindaco: "Si tratta di forza lavoro indispensabile per l’economia locale. Affittate le vostre case o ospitateli all’interno delle vostre aziende".

Ecco la nota: "A seguito di una nota della Prefettura, con la quale è stato comunicato al Comune di Campobello che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, quest’anno non potrà erogare le risorse necessarie per l’allestimento del consueto campo di sosta temporanea all’interno dell’ex oleificio Fontane d’Oro, il sindaco Giuseppe Castiglione rivolge un appello ai cittadini e agli imprenditori agricoli locali, invitandoli a collaborare al fine di gestire in maniera condivisa l’accoglienza di questi lavoratori, che rappresentano manodopera ormai indispensabile per l’economia locale.

In particolare, il Sindaco tiene a ribadire l’importanza di scongiurare che si formino accampamenti abusivi nel territorio comunale che comporterebbero inevitabili problematiche di ordine pubblico, emergenze sanitarie e situazioni di degrado e di illegalità, così come è già avvenuto negli anni passati all’interno dell’ex cementificio e nelle aree adiacenti Fontane d’Oro.

"È di fondamentale importanza – afferma il sindaco Castiglione - che i cittadini affittino le case ai lavoratori stagionali e che anche gli imprenditori agricoli collaborino concretamente con le istituzioni al fine di condividere la gestione dell’accoglienza di questi lavoratori, esercitando una responsabile azione di vigilanza e garantendo ospitalità ai lavoratori impiegati nelle proprie aziende, anche in strutture precarie, quali ad esempio le tende da campo o strutture di legno, purché siano garantiti i servizi igienici, l’acqua e la corrente elettrica, in modo da scongiurare la formazione di accampamenti spontanei e le conseguenziali problematiche di ordine pubblico che si sono verificate negli anni passati".