Partanna, fiamme sul terrazzo dell'Istituto Tecnico Gramsci. La Preside: "Tutto sotto controllo, solo un principio d'incendio"

di: Redazione - del 2023-10-04

Un docente si è accorto di alcune fiamme sul terrazzo dell'Istituto Tecnico Economico "Gramsci" di Partanna e subito la Preside Francesca Accardo ha immediatamente fatto partire il piano di evacuazione ed ordinatamente gli alunni sono stati accompagnati fuori. Solo un allarme, un principio d'incendio avvenuto in alcuni cavi elettrici sul terrazzo dove sono ubicati dei pannelli solari.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano è servito per mettere in sicurezza la struttura che non ha riportato alcun danno. Tanto che la stessa Preside ha confermato alla nostra redazione la ripresa delle attività didattiche a partire da domani.