Under 15 Belice Sport, vittoria esterna per i ragazzi di Marrone

di: Redazione - del 2023-10-02

Under 15 regionale di Partanna ottiene una vittoria importante espugnando il difficile campo del Fada football club di Palermo con un perentorio 3-1, che lancia i giovani belicini in vetta alla classifica. In un rettangolo di gioco stretto, scivoloso e sicuramente difficile per tutte le squadre, i ragazzi di Massimiliano Marrone si sono imposti con autorità.

I nuovi acquisti Sansone e Bellafiore, provenienti rispettivamente dal Salemi e dal Castelvetrano-Selinunte hanno messo i primi sigilli a fine primo tempo, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa e poi con il raddoppio di quest’ultimo pronto a ribattere in rete dopo la parata del portiere locale su tiro del talentuoso Sabella. Alla gioia della vittoria non poteva mancare il gol nel finale del bomber Sabella su una azione travolgente di contropiede.