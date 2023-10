Belice Sport, attesa per il derby contro la Margheritese. Alesi: "Siamo pronti". Convocati anche due giovanissimi del vivaio

di: Redazione - del 2023-10-07

Al Peppino Impastato di Partanna partita di cartello tra la Belice Sport e l’Us Margheritese. Due formazioni che senza mezzi termini saranno le protagoniste di questo campionato assieme alla Regina Mundos di Palermo.

La Margheritese ha un organico con gente che ha fatto l’Eccellenza come Campisi, Quinci, Impeduglia, Rustico e cercheranno di far valere il loro peso di esperienza. Molti tifosi arriveranno dalla vicina Santa Margherita e sarà il vero derby del Belice aperto a qualsiasi risultato.

A Partanna c’è molto entusiasmo per continuare soprattutto il progetto giovani al di là

dell’esito finale del campionato. Fabio Longo: "Sarà una gara difficile, ma noi siamo consapevoli della forza nostro gruppo. Rispetto per tutti ma non temiamo nessuno".

Il mister Alesi ha preparato a dovere la gara conosce bene gli avversari: "Siamo pronti per questo derby. Ho visto in settimana il gruppo e soprattutto i giovani abbastanza motivati e sono certo che non mancherà l’impegno fino all’ultimo istante contro una forte formazione che non nasconde le sue ambizioni di vittoria del campionato. Abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi e del loro incitamento. Saranno indisponibili per la gara Messina, Matteucci, Abbruzzo e Piazza".

A sorpresa mister Alesi ha convocato due giovanissimi del vivaio il difensore Antonino Amatò e l’attaccante Matteo Pisciotta entrambi classe 2007 che si sono messi in mostra durante la partita amichevole del giovedì e a sorpresa andranno con la prima squadra in panchina anche pronti per il debutto. Intanto far parte dei convocati per il derby contro la Margheritese è già per i ragazzi una gioia e per la scuola calcio Belicina.