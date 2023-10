Uomo armato nei pressi dell'Università di Palermo, bloccato e disarmato

di: Redazione - del 2023-10-11

Una segnalazione che sembrava una "bufala", un falso allarme, invece, l'immagine è eloquente: un uomo con in braccio un fucile girava indisturbato per le vie di Palermo in prossimità dell'Università degli Studi.

In viale delle Scienze tra gli studenti con un fucile in braccio, ha seminato panico a Palermo. Una ragazza ha prontamente chiamato le forze dell'ordine, l'uomo avvistato camminava nelle vicinanze della Stazione Metro Palazzo Reale Orleans e corso Tukory.

Prontamente anche attraverso l'utilizzo di un elicottero in volo, l'uomo verrà bloccato e disarmato. Non si conoscono i motivi, se mai ce ne fossero, per cui l'individuo in mezzo la strada cammini con un fucile in braccio.