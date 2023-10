Lions Club Castelvetrano, bella iniziativa la Festa dei Nonni. Il ringraziamento del presidente dott. Salvatore Monteleone

di: Redazione - del 2023-10-12

Sabato 7 ottobre presso la comunita' alloggio per anziani Elisir di Campobello di Mazara si e' svolta la Festa dei Nonni. Il Presidente del Lions Club Castelvetrano ha voluto ringraziare quanti hanno preso parte alla giornata e specialmente l'ospitalità della comunità alloggio per anziani.

Le parole di ringraziamento del Presidente del Lions Club Castelvetrano, dott. Salvatore Monteleone: "Un sabato pomeriggio particolare, diverso dal solito. Grazie a tutti gli straordinari ospiti della Comunità Alloggio "Elisir" di Campobello di Mazara per la loro accoglienza. Grazie al Lions Club Castelvetrano ed al Leo Club Castelvetrano per aver creato l'evento FestaDeiNonni".

Grazie alla Pro Loco di Campobello di Mazara ed ai loro volontari del servizio civile che hanno presenziato e partecipato attivamente all'evento. Grazie ai preziosi Marco, Vito Barruzza e Cicciu Cinniredda per aver allietato il pomeriggio. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e per aver condiviso il momento. Grazie al Sindaco Giuseppe Castiglione ed a Padre Nicola Marcello Patti per la loro gradita presenza. Grazie alle Autorità Lions presenti, il Past Governatore Vincenzo Leone, il Presidente di Circoscrizione 2^ Gaspare Buscemi, il Presidente di zona 6 Livio Elia Maggio".