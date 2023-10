Belice Sport Partanna, diverse assenze per l'insidiosa trasferta di Custonaci

di: Redazione - del 2023-10-14

La Belice Sport Partanna in formazione rimaneggiata per l'assenza di alcuni giocatori come gli infortunati Salvo Matteucci e lo squalificato Genco e con l’assenza del qualche altro elemento per motivi di studio affronta in trasferta il Custonaci, squadra tosta soprattutto tra le mura amiche.

Il tecnico Alesi dopo il pareggio interno giusto contro la Margheritese è deciso a gettare nella mischia altri under che si sono dimostrati agonisticamente pronti per affrontare il campionato importante di Prima Categoria. Mister Alesi comunque è fiducioso per un risultato positivo.