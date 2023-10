Salemi, al via lavori manutenzione straordinaria del sistema stradale. Appalto da oltre 140 Mila Euro

del 2023-10-14

Nuovo intervento di manutenzione straordinaria del sistema stradale a Salemi. Da alcuni giorni in città sono all'opera gli operai della Nuova Edil Cantieri Srl per la sistemazione di alcune strade e per il rifacimento completo di altre. L'importo dei lavori decisi dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, è di oltre 140mila euro.

L'intervento, seguito dal settore Lavori pubblici del Comune di Salemi, riguarda l'area di via Euripide, adiacente allo stadio 'San Giacomo', dove le radici di alcuni alberi avevano danneggiato il manto stradale, oltre al piazzale antistante al mercato coperto e a via Ciullo d'Alcamo. Maestranze al lavoro anche lungo la strada principale che attraversa contrada San Ciro. Rifacimento completo del manto stradale, inoltre, in via Zandonai e in via Antonello da Messina, dove in precedenza erano stati ripristinati anche i marciapiedi.

"Prosegue il programma di manutenzione delle strade deciso in fase di redazione del bilancio di previsione del Comune - dicono Venuti e l'assessore ai Lavori pubblici Calogero Angelo -. La programmazione ci consente di intervenire là dove si evidenziano criticità più consistenti portando avanti un cronoprogramma omogeneo che interessa diversi punti della città".