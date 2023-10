Giornate FAI: notevole partecipazione di visitatori

di: Redazione - del 2023-10-16

Ieri è stata la giornata conclusiva delle Giornate FAI d’Autunno 2023, che hanno riportato una notevole e interessata partecipazione di visitatori, non solo italiani, ma anche stranieri.

Il tema scelto quest’anno per l’evento sono state le “opere pubbliche” realizzate dal celebre pittore castelvetranese Gennaro Pardo (12 aprile 1865 – 4 settembre 1927), e conservate in importanti sedi storiche dell’immediato centro storico della Palmosa Civitas.

L’offerta culturale è stata ulteriormente arricchita dall’apertura al pubblico della casa ottocentesca Errante Parrino, in via Agesilao Milano. Questa strabiliante dimora, oltre a conservare un quadro del Pardo che raffigura un giovane con ghirlanda, restituisce in pieno le atmosfere e le suggestioni del Grande Secolo in cui visse il pittore castelvetranese, avendo mantenuto l’articolazione originaria dei suoi spazi, e conservato intatto il complesso dei mobili, delle suppellettili e degli arredi, realizzati

da importanti maestri dell’artigianato dell’epoca.

Il Capogruppo del FAI Castelvetrano, Vincenza Ippolito, è molto soddisfatta dell’iniziativa portata a termine, non solo per il successo riscosso nelle due giornate di sabato e domenica, ma anche per aver raggiunto l’obiettivo di far conoscere in modo più diffuso la suggestiva figura di Gennaro Pardo.

Un sentito plauso viene rivolto ai ragazzi del Liceo Classico “G. Pantaleo” che, in qualità di “Apprendisti ciceroni”, hanno illustrato i monumenti e le opere ai tanti visitatori che ne hanno fatto richiesta; mentre uno speciale ringraziamento va a Padre Giuseppe Undari, Antonio Errante Parrino e all’amministrazione comunale per avere garantito l’apertura dei siti e ai volontari FAI, Daniela Giancontieri, Lucia Giurintano, Graziella Zizzo e David Camporeale, che hanno curato l’organizzazione dell’evento.