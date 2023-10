Successo di partecipazione all'evento "Stop al cyberbullismo" tenutosi a Salaparuta

di: Mariano Pace - del 2023-10-20

”Contrasto al cyberbullismo”, interessante e partecipativo evento tenutosi a Salaparuta, ieri mattina all’interno dell’auditorium Nick La Rocca. Un evento all'insegna dello slogan: "Stop al bullismo".

A promuoverlo è stato l’Istituto Autonomo Comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa che annovera anche le scuole di Salaparuta e Poggioreale. L’iniziativa è stata finalizzata a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare all’uso consapevole della rete Internet, educando le studentesse e gli alunni alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline curricolari, dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Presenti in primissima fila: Maria Letizia Natalia Gentile, dirigente scolastico, Vincenzo Drago, sindaco di Salaparuta, Carlo Ferreri sindaco di Santa Ninfa, Giorgia Butera, Presidente Associazione Mete Onlus, Mariano Sancetta assessore comunale di Poggioreale, Francesca Zummo, docente, collaboratrice del dirigente scolastico. A moderare i lavori dell’evento la docente Noemi Maggio.

I “protagonisti assoluti” sono stati gli alunni dei plessi scolastici di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale che hanno riempito la platea dell’auditorium. Tutti uniti e d’accordo nel gridare: ”stop al bullismo”. Una loro rappresentanza ha dato vita a: momenti recitati, riflessioni, dialoghi, con lo stesso

denominatore comune: ”contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.

Intervento conclusivo di Maria Letizia Natalia Gentile, dirigente scolastico.“L’evento di oggi - ha esclamato - è stato molto significativo, carico di tanti importanti messaggi per i nostri alunni. E’ opportuno, è necessario che attorno a questa problematica del bullismo si faccia rete. Si crei sinergia tra scuola, famiglia, amministratori comunali, forze dell’ordine soprattutto per prevenire oltre che per contrastare fenomeni come il bullismo e cyberbullismo. Chiudo rivolgendo un sentito grazie a tutti i docenti dell’istituto Capuana che hanno saputo pienamente coinvolgere gli alunni su questo progetto

utilizzando diverse forme espressive”.

Prezioso, per la riuscita della manifestazione, il contributo portato dai giovami impegnati nel Servizio Civile Universale dell’Associazione Misericordia.