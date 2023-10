Belice Sport Partanna, Alesi: "Non sottovalutiamo l'avversario"

di: Redazione - del 2023-10-21

Il Belice Sport Partanna affronta tra le mura amiche il fanalino di coda Cinisi e può sicuramente incrementare il suo bottino in classifica verso importanti traguardi. Il tecnci Alesi non si fida dell'avversario: "Oggi ho una squadra incerottata per le assenze di Matteucci, Tumminia e Salvo tutti infortunati mentre tra i convocati recupero anche se a mezzo servizio Messina e Piazza".

L'infortunio di Salvo avrà un decorso più lungo del previsto per cui il buon Carovana, Licata e compagni dovranno stringere i denti per la gara al Peppino Impastato alle 14:30 di domani e dovrebbe esserci un bel numero di tifosi vocianti per spingere la squadra alla vittoria. Arbitrerà il signor Cannata di Agrigento.