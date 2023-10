(VIDEO) Vittorio Sgarbi premiato a Selinunte poi visita l'Efebo: "La sua integrità mi ha colpito"

di: Redazione - del 2023-10-21

Vittorio Sgarbi è tornato nuovamente a Selinunte per ricevere un premio dedicato alla "difesa del paesaggio". Da sempre in prima linea a combattere contro le "brutture" che rovinano i paesaggi italiani. In particolare, l'ex Sindaco di Salemi, ha sempre manifestato la propria disapprovazione nei confronti, ad esempio delle pale eoliche, che, secondo il suo parere, deturpano il meraviglioso panorama naturalistico.

Sgarbi dopo il premio ricevuto, ha visitato il Museo Civico Selinuntino a Castelvetrano, accompagnato dal Sindaco Enzo Alfano, soffermando le sue attenzioni all'Efebo di Selinunte. Il direttore responsabile, Elio Indelicato, della nostra testata lo ha intervistato.