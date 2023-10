Stasera al via la serie televisiva "I Leoni di Sicilia", nel cast i castelvetranesi Cafiso e Simanella

di: Redazione - del 2023-10-25

Mercoledì 25 ottobre 2023 andrà in onda, sulla piattaforma Disney+, il primo di otto episodi della serie televisiva italo-statunitense “I Leoni di Sicilia”, tratto dall’omonimo romanzo “La Saga dei Florio” di Stefania Auci pubblicato nell’anno 2019.

Nel romanzo vi si raccontano le vicende di Paolo e Ignazio Florio, due fratelli calabresi che nell’anno 1799 lasciarono Bagnara Calabra per trasferirsi nella vicina Sicilia. Qui, in meno d’un secolo, sono riusciti a creare un vero impero commerciale e navale che li portò a essere considerata la famiglia reale della Belle Époque siciliana. La serie è stata tradotta in venticinque nazioni diverse.

Nel cast, oltre agli attori già affermati, figurano due castelvetranesi: Vito Cafiso e Luigi Simanella. Cafiso, con i suoi ventitré anni, è un giovanissimo e promettente attore che si sta ben inserendo nel panorama recitativo italiano. Dopo aver conseguito il diploma di recitazione presso la scuola d’arte drammatica “Fondamenta” di Roma e fatto alcune iniziali esperienze, approda ne “I Leoni di Sicilia” recitando accanto ad attori del calibro di Eduardo Scarpetta.

Le scene sono state girate a Palermo. Simanella, invece, con i suoi sessantanove anni è arrivato alla recitazione forse tardivamente. La sua prima esperienza risale a due anni fa, quando ha recitato nel programma televisivo di Canale 5 e Rete 4 “Forum” accanto a Barbara Palombelli. Fattosi notare ha iniziato, un po’ per scommessa personale un po’ per risvegliare una passione sopita, a far parte d’importanti cast cinematografici. Uno fra questi proprio “I Leoni di Sicilia” nel quale recita accanto a Michele Riondino (insieme nella foto), alias “il giovane commissario Montalbano”.

Le scene sono state girate in un set creato apposta alla periferia di Roma. Le musiche della colonna sonora sono state curate dal noto compositore, chitarrista e direttore d’orchestra Maurizio Filardo, anch’egli castelvetranese. Un’altra serie televisiva nella quale Simanella recita accanto a Kim Rossi Stuart è “Il Gattopardo”, finito di girare a Roma nei giorni scorsi e che sarà trasmesso prossimamente sulla piattaforma Netflix.