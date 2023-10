Indebita percezione RdC, sequestrato un CAF e oltre 600 mila. Un arresto

di: Redazione - del 2023-10-25

Per i reati ipotizzati di truffa ai danni dello stato, per la percezione indebita del reddito di cittadinanza ed istigazione alla corruzione, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sottoposto agli arresti domiciliari un soggetto e sequestrato un CAF nonché di disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 620.402 euro, quale profitto dei delitti ipotizzati.

In particolare, il soggetto destinatario della misura cautelare, peraltro impiegato presso una società partecipata dalla Regione Siciliana, attraverso lo schermo giuridico di un CAF, avrebbe predisposto la documentazione falsa a beneficio di un’ampia platea di “clienti”, ricevendo per ogni pratica un compenso economico pattuito, cercando, inoltre, di corrompere dipendenti comunali con regali e somme di denaro per tentare di velocizzare l’iter amministrativo per il cambio di domicilio.

Nell’ambito delle indagini che vedono complessivamente 93 indagati, sarebbero stati in-dividuati 53 soggetti indebitamente beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che avreb-bero percepito somme non dovute per un ammontare complessivo di 620.402 euro.