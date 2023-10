Triscina, case abusive sul mare, il primo passo verso una "storica" sanatoria?

di: Redazione - del 2023-10-25

L'emendamento presentato dal capogruppo di FdI Giorgio Assenza, nello scorso mese di luglio, ha ricevuto, ieri, l'ok in commissione. La norma proposta riguarderebbe gli edifici costruiti vicino alla costa fra il 1976 e il 1983. Primo via libera all’Ars al condono per le ville abusive costruite in riva al mare.

La norma prevederebbe una apertura totale della pratica di condono ferma al lontano 1985, normativa regionale che doveva far luce su tutti gli immobili costruiti dal 1976: la prima sanatoria, varata anche a livello nazionale, dopo le leggi sui limiti di edificabilità. Una di queste vieta la realizzazione di immobili entro i 150 metri dalla battigia. Vincolo che ancora oggi è vigente.

Una norma-salvagente per circa 200mila costruzioni realizzate entro 150 metri dalla costa e rimaste nel limbo per 47 anni.

Triscina, frazione balneare di Castelvetrano, salita alla ribalta della cronaca nazionale per la presenza di tantissimi immobili abusivi, negli anni scorsi è stata interessata dagli abbattimenti predisposti. Per far fronte, alla demolizione di 85 case, durante il mandato del Commissariamento Prefettizio, il Comune, allora in dissesto finanziario, ha contratto un mutuo di tre milioni di euro con la Cassa depositi e prestiti.