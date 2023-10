Centro studi formasys: corso OSS completo da 1000 ore, aperte le iscrizioni

di: Redazione - del 2023-10-25

Formasys srl si occupa da tempo di corsi di qualifica di Operatore Socio Sanitario. Il piano formativo comprende lezioni in aula, tirocinio presso strutture sanitarie e una programmazione che incontra le esigenze dei corsisti anche grazie ad unì materiale didattico chiaro e completo.

Gli argomenti trattati nei corsi riguardano 4 aree tematiche:

l’area socio-culturale;

l’area psicologico-sociale;

l’area igienico-sanitaria;

l’area tecnico-operativa.

I docenti sono altamente qualificati, professionisti nel settore sanitario-riabilitativo e sociale e con pluriennale esperienza nella formazione professionale. A completamento corso, ti sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale, dalla Regione Sicilia.

L’Operatore Socio-Sanitario (abbreviato in “OSS”) è una figura professionale molto richiesta all’interno di strutture pubbliche e private, o per servizi a domicilio, per l’assistenza a persone non autosufficienti, anziane o malate che necessitano di cure e supporto nello svolgimento delle attività quotidiane.

Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:

• Gestire le attività domestiche e di tipo alberghiero mirate a soddisfare i bisogni quotidiani dell’assistito attraverso lo svolgimento di attività di assistenza di base;

• Assistere la persona nelle problematiche di natura sanitaria rispettando l’ambito delle proprie competenze e nella logica integrata dell’intervento multi-disciplinare;

• Realizzare interventi di socializzazione e di relazione volti alla promozione e stimolo delle capacità della persona e al mantenimento del suo grado di autonomia;

• Concorrere alla gestione dei piani di assistenza individualizzati (PAI) ed alla verifica della loro corretta realizzazione nell’ambito di un sistema integrato di competenze.

Le iscrizioni per il corso O.S.S. 1000 ore sono già aperte e per qualunque informazione o chiarimento potete contattare il numero whatsapp 333.4887974 o rivolgervi alle segreterie di Formasys.

Le Sedi:

Castelvetrano Via Virgilio Titone, 5 0924.81347

Alcamo Viale Italia, 35 0924.24638

Trapani Via Barcellona 26, Casa Santa – Erice 0923.581106