Castelvetrano, l'indegno fenomeno di chi abbandona i rifiuti. Ass. Manuzza: "Stiamo incrementando l'azione di contrasto"

di: Redazione - del 2023-10-27

E' necessaria una continua azione di contrasto contro un fenomeno che adesso riguarda più la periferia della nostra città, così come riportato da noi come redazione, a seguito delle tante segnalazioni che riceviamo, che è quello dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. Dall'amministrazione comunale giunge una nota corredata dalle parole dell'Assessore Nino Manuzza al riguarda dell'azione di contrasto che sarà incentivata ancora di più.

"Nelle scorse settimane Castelvetrano è risultata tra le comunità premiate dalla Regione Siciliana per aver superato abbondantemente la soglia limite della quota di raccolta differenziata, i dati si registrano in costante aumento tanto da avere raggiunto già nel 2021 la considerevole quota dell’80,4%.



Malgrado l’impegno della gran parte della collettività non mancano quei comportamenti che rischiano di inficiare la bontà dell’importante risultato raggiunto come nel video proposto.



L’impegno dell’Amministrazione è stato e sarà quello di contrastare in maniera decisa questi “criminali ambientali” che malgrado l’efficiente servizio di raccolta “porta a porta” si ostinano al non rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

L’azione di repressione da parte della Polizia Ambientale non si è mai arrestata e nelle scorse settimane ha portato all’elevazione di sanzioni che scaturiscono sia dalla visione di filmati sia dal rinvenimento di dati riconducibili all’autore dell’abbandono.



In merito, l’Assessore Antonino Manuzza con delega alla Polizia Municipale ha dichiarato: "é nostra ferma intenzione incrementare l’azione di contrasto ai fenomeni di abbandono su tutto il territorio comunale utilizzando al meglio ogni strumentazione a nostra disposizione. Pertanto, invito tutti a comportamenti rispettosi delle norme e, per chi non lo avesse ancora fatto, al ritiro del mastello indispensabile per un corretto conferimento e per evitare la sanzione prevista con l’ultima Ordinanza Sindacale in materia di sanzioni per violazioni in materia ambientale"