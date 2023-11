Notte di Halloween, festa non autorizzata e lavoratori in nero. Denunciato il gestore

di: Redazione - (fonte: ansa) - del 2023-11-01

Una festa in occasione della ricorrenza molto "sentita" fra i giovani, la notte di Halloween, è stata interrotta dalle volanti della Polizia e della Guardia di Finanza. Le forze dell'ordine sono intervenute ed hanno accertato la mancata autorizzazione. Nel corso del controllo la Guardia di Finanza ha riscontrato altre gravi inadempienze.

E' successo a Menfi, la scorsa notte, in un locale del centro storico del comune belicino: quasi un migliaio i giovani presenti, dato che trova conferma nella "lista" degli avventori sequestrata dalla Guardia di Finanza. Posti a sequestro i "bracciali" utilizzati per l’accesso alla serata ed una parte di soldi in contante, provento della vendita dei biglietti.

Dai controlli delle Fiamme Gialle è stata riscontrata anche la mancata messa in regola di ben 14 lavoratori. Denunciato il gestore del locale ed organizzatore della serata non autorizzata.