Il castelvetranese Gaspare Di Stefano incanta il pubblico di Roma portando sul palco una sua opera

di: Redazione - del 2023-11-03

Nella splendida cornice della Bottega degli Artisti di via degli Scipioni in Roma, l’attore castelvetranese Gaspare Di Stefano ha messo in scena per la prima volta il suo monologo "GIGI MA CHE JAZZ FAI?! - La vera storia di Luigi Fortebraccio".

Costretto da una maledizione (maharia) a vivere una vita parallela a quella di Louis Armstrong, da lui scritto e interpretato con la regia di Paolo Vanacore e le musiche di Alessandro Panatteri che ha collaborato, tra gli altri, con Morricone per la creazione delle musiche del celeberrimo film “ La leggenda del pianista sull’oceano”.

Istrionico e mostrando una sicurezza sul palco degna di un attore consumato, ha incantato e divertito il suo pubblico dal 20 al 22 ottobre, celebrando in questo modo il suo quarantesimo compleanno festeggiato il 19.

Dagli applausi ricevuti e dall’essere stato più volte richiamato sul palco ricevendo entusiastiche lodi dai presenti, si evince che la gavetta fatta negli anni passati e la sua esperienza recitativa fatta con attori quali Giancarlo Zanetti, Nicola Pistoia, Paolo Triestino, Antonio Grosso, e persino con personaggi del calibro di Giorgio Albertazzi ne hanno fatto un attore con la A maiuscola che speriamo di applaudire presto nella sua terra natia.