Lampadine Led: guida all'evoluzione dell'illuminazione domestica

di: Francesco Accardi - del 2023-11-06

Le lampadine Led hanno delle caratteristiche che le rendono uniche e sono in grado di garantire la massima luminosità, una grande efficienza energetica che garantisce consumi bassi ma senza rinunciare ad una luce naturale e gradevole, oltre che una lunghissima durata.

In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio le principali caratteristiche delle lampadine Led e come si è evoluta l'illuminazione domestica negli ultimi anni.

I principali motivi per scegliere le lampadine Led

Come accennato sopra, la scelta di questa tipologia di lampadine offre tanti vantaggi, andiamo a vedere insieme i principali motivi per cui questa opzione si rivela vincente.

Prima di tutto garantisce maggior risparmio poiché, a parità di flusso luminoso, le lampadine a Led offrono una durata maggiore ed un consumo minore.

Ad esempio, tenere accesa per un'ora una lampadina a Led equivale a tenere accesa ben quattro ore una lampadine classica ad incandescenza, e questo aspetto ha una rilevanza importante da un punto di vista dei consumi e, di conseguenza, anche economico. In media, infatti, una famiglia composta da quattro persone, utilizzando lampadine ad incandescenza, consuma circa 250 kWh ogni anno, contro i 60 kWh se si utilizzassero lampadine a Led.

Un altro vantaggio è la durata dell'illuminazione nel tempo: quelle a Led hanno un ciclo di vita nettamente maggiore rispetto alle tradizionali lampadine ad incandescenza e, addirittura, sono circa venti volte più durature di queste ultime.

La personalizzazione è un'altra caratteristica da prendere in considerazione, poiché potrai decidere la tonalità della luce, se calda, fredda, neutra o multicolore in base, appunto, all'ambiente in cui andrai ad utilizzarla.

Non da ultimo l'aspetto ambientale e dell'eco-sostenibilità poiché le lampadine a led sono prive di sostanze tossiche, non emettono campi magnetici, radiazioni infrarosse e sono fabbricate con materiali riciclabili.

Scegli la luce più adatta alle tue esigenze

Come anticipato, tra i molti vantaggi delle lampadine a Led abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di luce, se calda, fredda, neutra o multicolore (RGB). In questo modo possiamo scegliere la diversa tonalità della nostra lampadina in base all'ambiente in cui la utilizzeremo.

Da premettere che quest'ultimo aspetto si misura in gradi Kelvin (K): più è alto il valore, più la luce tenderà al blu, più è basso il numero dei Kelvin, più calda sarà la luce. Per cui è bene verificare i dati riportati sulla confezione per capire di che tipo di tonalità è la lampadina che andiamo ad acquistare.

Se non sai in quale ambiente è più adatta una tonalità piuttosto che un'altra, nessun problema, te lo diciamo noi.

La luce calda, ad esempio, è consigliata per essere utilizzata in posti accoglienti come cucina, salone, living ma anche uffici proprio perché le modalità di colori comprendono il giallo, l'arancione e il rosso e si adattano perfettamente a questi ambienti.

Diversamente, una luce fredda è più adatta ai luoghi aperti, come in giardino, spazi esterni, box, magazzini o grandi superfici.

La luce neutra, infine, è consigliata per gli ambienti dedicati al relax in quanto offre una tonalità che rilassa la vista e favorisce la concentrazione, ad esempio in stanza da letto dove si è soliti riposare, magari leggendo un libro ed evitare, così, che si affatichi la vista.

Infine, la tonalità RGB incorpora una tecnologia di Led rosso, blu e verde che ti permette di avere tutti i colori della scala cromatica, avendo la possibilità di variare il colore della lampadina. Questo può esserti utili nelle stanze comuni, come ad esempio nella sala da pranzo, oppure nelle camere dei bambini, per poter scegliere il colore a seconda dell'atmosfera desiderata.

L'evoluzione dell'illuminazione domestica

La scelta delle lampadine a Led offre anche la possibilità di avere un'illuminazione innovativa, al passo con i tempi. Tra le varie opzioni di scelta presenti sul mercato puoi trovare lampadine Led dimmerabili, che offrono diversi tipi di luminosità dandoti la possibilità di modulare l'intensità della luce grazie ad un semplice dispositivo installato al livello dell'interruttore.

Altra tipologia di illuminazione da considerare sono le lampadine smart, considerate il futuro dell'illuminazione domestica e non solo. Con questa tipologia di lampadine a Led, infatti, sarà possibile controllare la luminosità, l'accensione e la tonalità direttamente dal tuo smartphone o tablet, scaricando un'apposita app. Addirittura, tramite assistente vocale, potrai programmare l'accensione e lo spegnimento, ti basterà avere l'app, una connessione internet e autorizzare la tua posizione GPS ed il gioco è fatto.