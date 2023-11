Mafia, operazione "Breaking Bet" coinvolte persone di Campobello di Mazara

di: Redazione - del 2023-11-08

La Direzione Investigativa Antimafia ha emesso ordini di custodia cautelare per 10 soggetti, accusati a vario titolo, e ritenuti vicini alle famiglie mafiose di Campobello di Mazara e di Campobello di Licata.

L'operazione denominata "Breaking Bet" ha fatto luce sul grande interesse della mafia sul circuito delle scommesse.

Misure cautelari disposte: una in carcere, 5 persone agli arresti domiciliari e 4 ordinanze di divieti di esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale.

I soggetti devono rispondere a vario titolo di: esercizio abusivo di attività d'intermediazione nella raccolta di gioco, tramite l'installazione di apparecchiature in assenza di concessione dell'Agenzia dei Monopoli, estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Per molti dei soggetti contestati reati di concorso esterno in associazione mafiosa.

IN AGGIORNAMENTO