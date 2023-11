“Alleanza per Castelvetrano” si presenta alla Città. Fuori (al momento) Forza Italia e Fratelli d’Italia

di: Redazione - del 2023-11-12

Si è svolta ieri pomeriggio la presentazione di “Alleanza per Castelvetrano”, coalizione politica che, ad oggi, riunisce sette forze politiche e civiche in vista delle prossime elezioni amministrative previste il prossimo Giugno. Ad oggi Forza Italia e Fratelli d’Italia non fanno parte della coalizione ma sono ancora in corso interlocuzioni politiche e, pertanto, l’alleanza potrebbe estendersi ulteriormente.

Erano presenti Calogero Martire per “Obiettivo città”, Salvatore Ingrasciotta per “Prima l’Italia”, Antonio Giancana per “Castelvetrano Giovani”, Giovanni Lentini per “Castelvetrano rinasce”, Lorenzo Rizzuto per “Ricominciamo insieme”, Rosalia Ventimiglia per la Democrazia Cristiana e Maricò Hopps per l’Mpa.

Antonio Giancana ha rappresentato la volontà dei giovani castelvetranesi di voler essere parte integrante del futuro della Città e del nuovo progetto politico tracciando un bilancio della sua esperienza politica di consigliere in questo quinquennio.

Calogero Martire per “Obiettivo città” ha parlato dell’importanza di una condivisione politica, di riportare competenza e umiltà nella gestione amministrativa castelvetranese. Salvatore Ingrasciotta per “Prima l’Italia” ha spiegato la volontà di far parte di questo progetto politico con l’intento di contrastare lo stato di degrado di Castelvetrano e frazioni riportando la nostra città al ruolo di leader del Belice che aveva in passato. Giovanni Lentini per “Castelvetrano rinasce” che ha ribadito la necessità di unire le forze migliori della città esaltando il ruolo delle associazioni e delle forze sociali nell’intento di sollevare le sorti della Città.

Di “un progetto politico serio con persone capaci è il vero bisogno che ha Castelvetrano” ha dichiarato Lorenzo Rizzuto di “Ricominciamo insieme”. Rosalia Ventimiglia per la Democrazia Cristiana che ha puntato sull’importanza di fare rete e di trovare il giusto equilibrio nella coalizione per un percorso politico importante.

Maricò Hopps per ‘Mpa di Raffaele Lombardo ha speso parole di elogio per la coalizione di carattere amministrativo ma con spessore politico di rilievo grazie anche alla presenza di ex amministratori e non solo.