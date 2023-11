Il movimento 5 Stelle a Castelvetrano punta su John Li Causi, referente cittadino

di: Redazione - del 2023-11-16

Nel corso della riorganizzazione politica a livello provinciale il movimento 5 Stelle di Castelvetrano ha eletto il nuovo referente che ricoprirà la carica di segretario: è l'avvocato John Li Causi. Un passato recente nel PD, l'avvocato castelvetranese, promotore poco tempo fa di un sit-in che sicuramente non è passato inosservato per via di molte civiche divisioni, è il nuovo referente cittadino del Movimento 5 Stelle.

Una nomina che sicuramente avrà delle ripercussioni all'interno, non altro perchè proprio questa scelta ricade su uno degli ultimi arrivati, situazione non sempre gradita ai militanti storici del movimento.

Il movimento 5 Stelle di Castelvetrano si muove in vista delle prossime amministrative, e chissà se Alfano possa fare un passo indietro sulla candidatura e cederla ad un nuovo arrivo. E' al momento difficile pensare che un ex PD appena nominato segretario dopo qualche mese possa essere il candidato alla poltrona di Primo Cittadino, ma si sa che la politica non è nuova a queste veloci escalation. Proprio la nomina di ex PD potrebbe essere il presupposto per la ripresa del dialogo finalizzato all'individuazione del candidato sul quale il PD, a proposito di una eventuale coalizione con il M5S, ha posto il proprio veto sulla ricandidatura di Enzo Alfano,

Non mancherà di certo il lavoro per Li Causi che dovrà gestire, in seno al movimento, alcuni dissapori, diversi modi di vedere e dovrà conquistare la base del movimento. Tra le questioni da approfondire anche quella di Gaetano Caldarera che ha deciso nelle ultime sessioni consiliari di sedersi con l'Opposizione senza però aver in alcun modo formalizzato alcuna scelta di lasciare il movimento.