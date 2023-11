Scontro auto-camion aull'A29, ferito un 45enne castelvetranese

di: Redazione - del 2023-11-17

(ph. Copyright CNews.it)

Ancora un sinistro lungo l'A29, Mazara del Vallo-Palermo, nel tratto compreso fra gli svincoli di Salemi e Gallitello. L'incidente ha visto il coinvolgimento di due mezzi: un camion ed una autovettura Hyundai.

Ad avere la peggio il conducente della vettura che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari chiamati in soccorsi assieme ai Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere della Hyundai per permettere agli operatori del 118 di poter liberare l'uomo alla guida e trasportarlo in ospedale.

Gli agenti della Polizia Stradale intervenuti stanno vagliando l'esatta dinamica dello scontro fra due mezzi che proseguivano nella stessa direzione.

Il ferito, trasportato d'urgenza al Trauma Center di Palermo per i traumi subiti, si trova in prognosi riservata è il castelvetranese F.L. di 45 anni.

Secondo qualche indiscrezione raccolta, pare che l'auto si trovava in corsia di emergenza in sosta e l'autista del camion non si sia accorto della vettura.