Folgore, domani arriva il Misilmeri. Dopo l'addio a Galluzzo due acquisti in arrivo

di: Redazione - del 2023-11-18

(ph. asdfolgoreOfficial su concessione)

Giorni delicati in casa Folgore, dopo la sconfitta di Mazara, senza non poche recriminazioni, la dirigenza in settimana ha comunicato la rescissione con il calciatore Pasquale Galluzzo, esperto atleta che ha lasciato la squadra a seguito di una decisione tecnica e societaria. Una scelta forte in vista della gara interna contro la Don Carlo Misilmeri di domani al Paolo Marino.

Sul fronte arrivi, due saranno i prossimi annunci, da voci che trapelano, si tratta di un calciatore proveniente dall’altro girone dell’Eccellenza e di un giovane che lo scorso anno risultó fra i migliori difensori della categoria. Non si esclude la presentazione dei calciatori prima della partita di domani da parte della società.

Buone notizie giungono dall’infermeria, sono recuperati e disponibili Lucas Chieffo e Paolo La Francesca. Il calciatore argentino manca all’appello dall’ultima vittoria casalinga della Folgore, avvenuta oltre un mese fa. Si è fermato per un guaio fisico invece l’argentino Montori che potrebbe non essere della gara.

Gara importantissima per i rossoneri di Colombo che dovranno conquistare quella vittoria che manca dalla partita di Casteldaccia: nelle ultime quattro partite, due pareggi con Sciacca e Geraci e due sconfitte contro Pro Favara e Mazara 46.

Domani, domenica 19 novembre 2023. con fischio d'inizio alle 14:30 dell'arbitro Rago Roberto di Moliterno coadiuvato dagli assistenti Poma di Trapani e Sanfilippo di Catania, ci vorrà il sostegno del pubblico per battere un avversario come la Don Carlo Misilmeri che per l'organico che ha non merita l'attuale posizione in classifica.

Probabile Formazione (1-3-5-2): Pizzolato; Chieffo, Giuffrida, Fumuso; Bargione, Spanò, Altieri, Achour, Tarantino; Fofana, Murania. Allenatore Colombo.