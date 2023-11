Salvatore Capo ha presentato il suo nuovo libro a Castelvetrano

di: Mariano Pace - del 2023-11-23

Presentato a Castelvetrano, presso l’ex Collegio dei Minimi, il nuovo libro di Salvatore Capo:

"I fenomeni misteriori: come e perché ci svelano la realtà spirituale. Con una casistica di tutti i fenomeni parapsicologici, medianici, mistici e ufologici" - Phasar, Firenze,2023, pagg.570, euro 25.

A dialogare con l’autore è stato Nicola Scandaliato, avvocato e docente.

L’opera descrive,distinguendoli in 5 gruppi, ben 94 tipi di fenomeni misteriosi, parapisocologici, medianici, mistici e ufologici.

Il libro di Salvatore Capo ( medico, saggista, poeta e scrittore di Gibellina) è destinato a diventare un punto di riferimento per chi si occupa o si interessa di fenomeni misteriosi.

Così completo e argomentato, ci fa capire finalmente non solo che essi esistono, ma anche perché esistono e come si generano. E c’è li mostra in un’ottica nuova, in cui escono da un’atmosfera di oscurità e anche di rifiuto, per diventare un insieme illuminante che ci svela la realtà spirituale.

Nel corso della presentazione di Castelvetrano si sono esibiti: il soprano Enza Ienna e il tenore Maurizio Indelicato, accompagnati dal maestro Franco Giacomarro.

Il libro è stato dato in omaggio a tutti i presenti.

Le offerte libere sono state devolute ai Frati Francescani di Sicilia.

Il libro di Salvatore Capo sarà presentato anche a Milano, sabato 25 novembre 2023, nella sede dell’Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica.