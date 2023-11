Tentato omicidio a Castelvetrano. Ferito un 70enne di Partanna IN AGGIORNAMENTO

di: Redazione - del 2023-11-21

Sparatoria intorno alle 14 in zona Zangara a Castelvetrano. Un uomo sarebbe stato fermato dai Carabinieri in quanto potrebbe essere il presunto autore dello sparo anche se ci sono sospetti su due uomini.

Non si esclude che alla base del tentato omicidio ci siano questioni di pascolo. Ad essere colpito un uomo, L.T, 70enne di Partanna, che è stato trasportato in Ospedale di Castelvetrano.

Aggiornamento 18.07: L'uomo vittima del tentato omicidio non è in gravi condizioni essendo stato colpito alla spalla e al collo. L'uomo è cosciente e attualmente in cura al pronto soccorso di Castelvetrano.

Aggiornamento 19.13: il 70enne di Partanna si trovava oggi intorno alle 14 nel suo vigneto quando è stato raggiunto da due pallini sparati da una doppietta. L'uomo è riuscito a chiamare la figlia in soccorso nonostante le ferite subite alla spalla ed al collo. Gli inquirenti si sono messi fin da subito alla caccia dell'autore del tentato omicidio, tre indiziati ma solo uno si trova al momento si trova in stato di fermo dopo essere stato condotto in caserma per l'interrogatorio. Si attendono le risultanze dello Stub per rivelare le tracce da polvere da sparo. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio avvertimento che poteva trasformarsi in omicidio.