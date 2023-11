Poggioreale, domani tavolo tecnico in comune sul tema:l'amore non fa male

di: Mariano Pace - del 2023-11-24

“L’Amore non fa male” è il titolo del tavolo tecnico in comune che si terrà domani a Poggioreale (aula consiliare ore 9,30). L’iniziativa è promossa dal comune di Poggioreale, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di: Giusi Russo, autrice del libro: ”Di notte, solo di notte”, vincitore del Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa 2022, di Daniela Vincenza Ancona, Psicoterapeuta IIPG, Cure Palliative Samo, psicologa pediatrica, socia S.I.P. Ped, Claudia Muscarella, Specializzata in Diritto Civile, penale ed immigrazione, con esperienza su violenza di genere e violenza sulle donne, componente del CDS, Mariarosa Falco, Coordinatrice delle Case Rifugio della cooperativa Esopo.

In programma anche: testimonianze e proiezione video a cura di Mariarosa Falco. Moderatrice: Marika Pensabene.