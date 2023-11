Fratelli d'Italia, Miceli è il nuovo coordinatore provinciale. Sconfitto Marrocco. Brillo entra nel Direttivo

di: Redazione - del 2023-11-26

Maurizio Miceli eletto ieri sera nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Con 975 voti a favore Miceli ha vinto la competizione interna a Fratelli d’Italia con Livio Marrocco che ha ottenuto 488 preferenze.

I voti del seggio di Castelvetrano, che racchiude i tesserati dei comuni di Castelvetrano, Campobello, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Vita e Salemi, sono stati in totale 258. La maggioranza con 204 preferenze si è espressa in favore di Miceli e solo in 49 hanno votato in favore di Livio Marrocco, mentre 5 sono state le schede tra bianche e nulle.

L’esito della votazione potrebbe influenzare il futuro politico di Fratelli d’Italia Castelvetrano dove attualmente Davide Brillo (eletto nel Direttivo provinciale del partito) è il commissario cittadino e rumors lo davano vicino alla candidatura di Livio Marrocco. Miceli, invece, poteva contare sull’appoggio di Nicola Catania.

Dopo queste elezioni ci saranno le elezioni dei vari segretari di sezione nei vari comuni del trapanese. Per Castelvetrano non è difficile ipotizzare un cambio al vertice con impatto sul percorso politico che porterà all’individuazione del candidato alla carica di primo cittadino di Castelvetrano.