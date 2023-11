Santa Ninfa, convocato consiglio comunale. All’ordine del giorno anche le variazioni di bilancio

di: Mariano Pace - del 2023-11-27

Il presidente del Consiglio comunale di Santa Ninfa Nicola Biondo, ha convocato l'assemblea civica per le 20 di martedì 28 novembre 2023.

Il punto più rilevante all'ordine del giorno è quello relativo alla variazione di bilancio.

In discussione anche due mozioni: una sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e una di censura (si tratta di un ammonimento) nei confronti del sindaco Ferreri che non si è presentato in aula nella scorsa seduta.